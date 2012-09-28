CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Price and Volume Trend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4333
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
xpvt.mq5 (8.38 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Martingeil

Классический индикатор Тенденции цены и объема (Price and Volume Trend, PVT) с добавленной, сигнальной линией.

Файл индикатора использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 12.07.2010.

Рис.1 Индикатор XPVT

Рис.1 Индикатор XPVT

DigVariation DigVariation

Цифровая фильтрация индикатора variation.

NxDRangeSwitch NxDRangeSwitch

Простой трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде

MaRsi-Trigger MaRsi-Trigger

Тригерный индикатор, имеющий три состояния - рост, падение и флэт

ColorXOSMA_HTF ColorXOSMA_HTF

Классический вариант индикатора OSMA, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и в котором можно менять алгоритмы усреднения.