Реальный автор:

Martingeil

Классический индикатор Тенденции цены и объема (Price and Volume Trend, PVT) с добавленной, сигнальной линией.

Файл индикатора использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 12.07.2010.

Рис.1 Индикатор XPVT