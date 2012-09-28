Ставь лайки и следи за новостями
Price and Volume Trend - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Martingeil
Классический индикатор Тенденции цены и объема (Price and Volume Trend, PVT) с добавленной, сигнальной линией.
Файл индикатора использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 12.07.2010.
Рис.1 Индикатор XPVT
Цифровая фильтрация индикатора variation.NxDRangeSwitch
Простой трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде
Тригерный индикатор, имеющий три состояния - рост, падение и флэтColorXOSMA_HTF
Классический вариант индикатора OSMA, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и в котором можно менять алгоритмы усреднения.