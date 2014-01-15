CodeBaseSeções
Indicadores

Price and Volume Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Martingeil

O indicador Tendência de Preço e Volume (Price and Volume Trend, PVT) trabalha com uma linha de sinal.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include) O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 12.07.2010.

Fig.1 Indicador XPVT

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1123

