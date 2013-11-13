请观看如何免费下载自动交易
一个经典的价格与交易量指标, PVT 指标 (Price and Volume Trend, PVT) 和附加的信号线。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 12.07.2010.
图例.1 XPVT 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1123
