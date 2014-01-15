CodeBaseSecciones
Indicadores

NxDRangeSwitch - indicador para MetaTrader 5

Vic2008
Nikolay Kositsin
1021
(16)
Vic2008

El indicador NxDRangeSwitch es la media móvil NRTR colocada por encima o por debajo de la evolución del precio. En una tendencia a la baja el indicador se coloca por encima y se colorea en color rojo, en la tendencia al alza se coloca por debajo y tiene un color verde. En el momento del cambio de tendencia aparece un cuadrado de color con el correspondiente color. Se puede utilizar para la colocación del Stop Loss.

Fig.1 El indicador NxDRangeSwitch

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base mql4.com el 02.09.2010.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1120

