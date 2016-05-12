und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
DigVariation - Indikator für den MetaTrader 5
- 885
Der wirkliche Urheber:
LeMan
Mit dem Schneiden der Nulllinie zeigt dieser Indikator die Handelsrichtung an und wann eine Position geschlossen werden soll. Die endgültige Mittelung dieses Indikators wird mit digitalen Filtern durchgeführt, welche mit dem SmoothPower Parameter ausgewählt werden können.
Dieser Indikator verwendet die Klassenbibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Der Umgang mit Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers" beschrieben..
Dieser Indikator wurde zunächst in MQL4 implementiert und am 19.08 2010 in der Code Base veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1122
