DigVariation - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

LeMan

O indicador DigVariation mostra a direção para onde se deve abrir e fechar uma posição quando ele cruza a linha zero. O cálculo final deste indicador é realizado por filtros digitais, que pode ser selecionado no parâmetro SmoothPower.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19.08.2010.

Fig.1 Indicador DigVariation

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1122

