真实作者:

LeMan

当此趋势指标穿越零轴时，指明方向何处可以交易，以及何时平仓。指标最终执行的数字滤波可由 SmoothPower 参数选择。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 19.08.2010.

图例.1 DigVariation 指标