DigVariation - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 3055
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
LeMan
При пересечении нулевой линии этот трендовый индикатор показывает направление, в котором следует торговать и когда следует закрывать позицию. Итоговое усреднение индикатора выполнено с помощью цифровых фильтров, выбор которых определяется входной переменной индикатора SmoothPower.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 19.08.2010.
Рис.1 Индикатор DigVariation
