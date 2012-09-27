CodeBaseРазделы
DigVariation - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3055
(22)
Реальный автор:

LeMan

При пересечении нулевой линии этот трендовый индикатор показывает направление, в котором следует торговать и когда следует закрывать позицию. Итоговое усреднение индикатора выполнено с помощью цифровых фильтров, выбор которых определяется входной переменной индикатора SmoothPower.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 19.08.2010.

Рис.1 Индикатор DigVariation

