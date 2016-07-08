無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DigVariation - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
947
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：
LeMan
ゼロラインが交差されたとき、このトレンド指標は取引の方向と決済のタイミングを示します。指標の最終平均はSmoothPowerパラメータで選択することができるデジタルフィルタによってとられます。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。
この指標は初めにMQL4で実装され2010年8月19日にコードベースで公開されました。
図1 DigVariation指標
