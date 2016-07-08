コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DigVariation - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
947
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
digvariation.mq5 (22.22 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

LeMan

ゼロラインが交差されたとき、このトレンド指標は取引の方向と決済のタイミングを示します。指標の最終平均はSmoothPowerパラメータで選択することができるデジタルフィルタによってとられます。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2010年8月19日にコードベースで公開されました。

図1 DigVariation指標

図1 DigVariation指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1122

NxDRangeSwitch NxDRangeSwitch

NRTRの形で表示されたシンプルなトレンド指標。

USDxドル指数 USDxドル指数

USDXは、6つの基本的な通貨に対するドルの価値を測定する指標です。

価格と取引量トレンド 価格と取引量トレンド

シグナルラインを持つ価格と取引量トレンド指標（ Price and Volume Trend, PVT）。

WideRangePredictor WideRangePredictor

拡張範囲及び/または強い方向性を持つ動きを持ったバーの外観に関して「警告」する指標