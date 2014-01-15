El indicador SAR con la capacidad de elegir una temporalidad donde puede ser calculado. Cuando nuevas barras aparecen en la temporalidad donde el indicador se calcula, se dibujan grandes puntos de colores. La continuación de la tendencia, se indica con una línea de color.

En el momento de la publicación el código del indicador técnico iSAR no funcionaba correctamente y sus valores no coincidían con el análogo realizado en forma de indicador ParabolicSAR colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\Examples. Por esta razón, había dos variantes del indicador: Los indicadores Parabolic_HTF y Parabolic_HTF con la capacidad de recibir datos desde el indicador técnico y su análogo personalizado, respectivamente.

Fig.1 El indicador Parabolic_HTF