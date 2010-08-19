Описание:



Недавно игрался с индикатором LeMan Variation в направлении сглаживания его сигнала через цифровой фильтр.

Учитывая большой интерес публики к данному продукту (2461 скачиваний на данный момент), выкладываю этот же индюк с прикрученным цифровым фильтром.

параметр SMOOTH включает / отключает фильтр

параметр SmoothPower устанавливает степень сглаживания сигнала (значения от 0 до 9).

Любое значение SmoothPower менее 1 и более 9 будет восприниматься равным нулевому (по умолчанию), которое также сглаживает сигнал.

ДОБАВЛЕНО ПОСЛЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ: В пылу шашечной атаки пропустил одну недоработку автора - его индикатор на каждом тике пересчитывает всё. Посему выставляю исправленный вариант: пересчитывается последний бар, если перед этим индикатор уже рассчитывался (свой первый вариант удаляю)