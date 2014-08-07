CodeBaseSecciones
TSI_WPR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tsi_wpr.mq5 (8.92 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

MetaQuotes

Oscilador TSI, construido conforme a los valores del indicador técnico WPR, y realizado con su propia línea de señal en forma de nube de color.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Figura 1. Indicador TSI_WPR

BackgroundCandle_HullTrend_HTF BackgroundCandle_HullTrend_HTF

Indicador que dibuja velas desde un marco temporal mayor, de acuerdo con las indicaciones del indicador HullTrend.

Exp_TSI_CCI Exp_TSI_CCI

El experto Exp_TSI_CCI está construido en base a las señales del oscilador TSI_CCI.

RD-ForecastOsc RD-ForecastOsc

Oscilador no normalizado, que utiliza la promediación de Tilman, representado en forma de nube de color.

CCMx CCMx

Oscilador no normalizado que utiliza para los cálculos MACD, CCI y ADX