Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TSI_WPR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 929
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
MetaQuotes
Oscilador TSI, construido conforme a los valores del indicador técnico WPR, y realizado con su propia línea de señal en forma de nube de color.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Figura 1. Indicador TSI_WPR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11218
Indicador que dibuja velas desde un marco temporal mayor, de acuerdo con las indicaciones del indicador HullTrend.Exp_TSI_CCI
El experto Exp_TSI_CCI está construido en base a las señales del oscilador TSI_CCI.
Oscilador no normalizado, que utiliza la promediación de Tilman, representado en forma de nube de color.CCMx
Oscilador no normalizado que utiliza para los cálculos MACD, CCI y ADX