一款 TSI 振荡器，基于 WPR 技术指标，以彩色云图实现它自己的信号线。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例 1. 该 TSI_WPR 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11218
