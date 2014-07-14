代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

TSI_WPR - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1601
等级:
(42)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tsi_wpr.mq5 (8.92 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

MetaQuotes

一款 TSI 振荡器，基于 WPR 技术指标，以彩色云图实现它自己的信号线。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例 1. 该 TSI_WPR 指标

图例 1. 该 TSI_WPR 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11218

BackgroundCandle_HullTrend_HTF BackgroundCandle_HullTrend_HTF

此指标基于 HullTrend 指标的数值来绘制更高时间帧的蜡烛条。

Exp_TSI_CCI Exp_TSI_CCI

这款 Exp_TSI_CCI EA 基于 TSI_CCI 振荡器生成的信号。

RVIWithFlat RVIWithFlat

相对活力指数，带有市场横盘状态检测选项。

MFIWithFlat MFIWithFlat

资金流动指数，带有市场横盘状态检测选项。