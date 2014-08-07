Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RD-ForecastOsc - indicador para MetaTrader 5
Oscilador no normalizado, que utiliza la promediación de Tilman, representado en forma de nube de color.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 03.08.2006.
Figura 1. Indicador RD-ForecastOsc
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11287
