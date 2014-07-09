Autor real:

MetaQuotes

Um oscilador TSI com base nos valores do indicador técnico WPR, implementado com a sua própria linha de sinal na forma de uma nuvem colorida.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O indicador TSI_WPR