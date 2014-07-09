Participe de nossa página de fãs
TSI_WPR - indicador para MetaTrader 5
- 1255
Autor real:
MetaQuotes
Um oscilador TSI com base nos valores do indicador técnico WPR, implementado com a sua própria linha de sinal na forma de uma nuvem colorida.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador TSI_WPR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11218
