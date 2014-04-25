CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TSI_WPR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2746
Рейтинг:
(42)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
tsi_wpr.mq5 (8.92 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

MetaQuotes

Осциллятор TSI, построенный на значениях технического индикатора WPR, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор TSI_WPR

Рис.1. Индикатор TSI_WPR

BackgroundCandle_HullTrend_HTF BackgroundCandle_HullTrend_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма в соответствии с показаниями индикатора HullTrend.

TSI_MACD_HTF TSI_MACD_HTF

Индикатор TSI_MACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

FivePattern FivePattern

Индикатор технических фигур Меррилла. М & W Wave Patterns by A. Merrill.

CHashArrayStringString CHashArrayStringString

Пример реализации хеш массива строк со строковым ключем.