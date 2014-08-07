Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador HullTrend.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color esmeralda o rosa, y la sombra adquirirá color verde claro o crema, respectivamente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador HullTrend.mq5.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_HullTrend_HTF