Indicadores

BackgroundCandle_HullTrend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
970
Ranking:
(41)
Publicado:
Actualizado:
backgroundcandle_hulltrend_htf.mq5 (19.65 KB) ver
hulltrend.mq5 (7 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador HullTrend.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color esmeralda o rosa, y la sombra adquirirá color verde claro o crema, respectivamente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador HullTrend.mq5.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_HullTrend_HTF

