インディケータ

TSI_WPR - MetaTrader 5のためのインディケータ

色付きの雲の形の独自のシグナルラインを用いて実装された、WPRテクニカル指標の値に基づくTSIオシレータ

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　TSI_WPR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11218

BackgroundCandle_HullTrend_HTF BackgroundCandle_HullTrend_HTF

この指標はHullTrend指標の値に基づいてより長い時間枠のローソク足を描画します。

Exp_TSI_CCI Exp_TSI_CCI

Exp_TSI_CCI エキスパートアドバイザーはTSI_CCIオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

Karpenko Karpenko

色付きの雲の形で描かれたトレンド指標

Karpenko_HTF Karpenko_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つKarpenko 指標