CCMx - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1268
Ranking:
(36)
Publicado:
Actualizado:
ccmx.mq5 (8.92 KB)
Oscilador no normalizado que utiliza para los cálculos MACD, CCI y ADX

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 15.10.2013.

Figura 1. Indicador CCMx

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11288

