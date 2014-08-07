Mira cómo descargar robots gratis
CCMx - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1268
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Oscilador no normalizado que utiliza para los cálculos MACD, CCI y ADX
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 15.10.2013.
Figura 1. Indicador CCMx
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11288
