Asesores Expertos

Exp_TSI_CCI - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
980
Ranking:
(45)
Publicado:
Actualizado:
exp_tsi_cci.mq5 (7.84 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tradealgorithms.mqh (60.95 KB) ver
\MQL5\Indicators\
tsi_cci.mq5 (8.99 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El experto Exp_TSI_CCI está construido en base a las señales del oscilador TSI_CCI.

La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cambio de color de la nube del indicador.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador TSI_CCI.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2013 en USDJPY H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11216

Exp_TSI_MACD Exp_TSI_MACD

El experto Exp_CronexRSI está construido en base a las señales del oscilador TSI_MACD.

Exp_HullTrend Exp_HullTrend

El experto Exp_HullTrend está construido en base a las señales del indicador de tendencia HullTrend.

BackgroundCandle_HullTrend_HTF BackgroundCandle_HullTrend_HTF

Indicador que dibuja velas desde un marco temporal mayor, de acuerdo con las indicaciones del indicador HullTrend.

TSI_WPR TSI_WPR

Oscilador TSI, construido conforme a los valores del indicador técnico WPR, y realizado con su propia línea de señal en forma de nube de color.