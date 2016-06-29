Echter Autor:

MetaQuotes

TSI Oszillator basierend auf den Werten des WPR Indikators, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Abbildung 1. Der TSI_WPR Indikator