BackgroundCandle_HullTrend_HTF - MetaTrader 5脚本

此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 HullTrend 指标的数值。

依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成翠绿色或粉红色, 影线被喷成浅绿或乳白色。

此指标需要编译的指标文件 HullTrend.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 指标 BackgroundCandle_HullTrend_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11217

