この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形はHullTrend指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は緑または桃色、髭は薄緑またはクリーム色で塗られます。

この指標の操作はコンパイルされたHullTrend.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 BackgroundCandle_HullTrend_HTF指標