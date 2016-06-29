Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Wert des HullTrend Indikators.

Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in smaragdgrün oder pink gezeichnet, Schatten werden in hellgrün oder creme gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei HullTrend.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator BackgroundCandle_HullTrend_HTF