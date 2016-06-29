CodeBaseKategorien
BackgroundCandle_HullTrend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Wert des HullTrend Indikators.

Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in smaragdgrün oder pink gezeichnet, Schatten werden in hellgrün oder creme gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei HullTrend.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator BackgroundCandle_HullTrend_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11217

Exp_TSI_CCI Exp_TSI_CCI

Der Exp_TSI_CCI Expert Advisor basiert auf den Signalen, die vom TSI_CCI Oszillator generiert werden.

Exp_TSI_MACD Exp_TSI_MACD

Der Exp_CronexRSI Expert Advisor basiert auf den Signalen, die vom TSI_MACD Oszillator generiert werden.

TSI_WPR TSI_WPR

TSI Oszillator basierend auf den Werten des WPR Indikators, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.

Karpenko Karpenko

Trend Indikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.