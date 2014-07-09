CodeBaseSeções
BackgroundCandle_HullTrend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações: 1225
1225
Avaliação: (41)
(41)
Publicado:
Atualizado:
O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são coloridos de acordo com os valores do indicador HullTrend.

Dependendo da direção da tendência o corpo da vela é colorido em verde esmeralda ou rosa, as sombras são coloridas em verde claro ou creme.

O indicador exige o arquivo compilado HullTrend.mq5 para a operação. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_HullTrend_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11217

