BackgroundCandle_HullTrend_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são coloridos de acordo com os valores do indicador HullTrend.
Dependendo da direção da tendência o corpo da vela é colorido em verde esmeralda ou rosa, as sombras são coloridas em verde claro ou creme.
O indicador exige o arquivo compilado HullTrend.mq5 para a operação. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_HullTrend_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11217
