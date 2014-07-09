O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são coloridos de acordo com os valores do indicador HullTrend.

Dependendo da direção da tendência o corpo da vela é colorido em verde esmeralda ou rosa, as sombras são coloridas em verde claro ou creme.

O indicador exige o arquivo compilado HullTrend.mq5 para a operação. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_HullTrend_HTF