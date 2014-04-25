CodeBaseРазделы
BackgroundCandle_HullTrend_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора HullTrend.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в изумрудный или розовый цвета, а теней в светло-зелёный или кремовый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора HullTrend.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_HullTrend_HTF

