NxDRangeSwitch - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1755
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
Vic2008
NxDRangeSwitch 是在价格图表上下的趋势转折线移动平均. 在向下趋势时, 指标位于上方以红色显示, 在向上趋势时, 指标位于下方以绿色显示。在趋势改变时, 会出现对应颜色的方块. 它可以用于设置止损.
图1 NxDRangeSwitch 指标
该指标是首先使用MQL4实现并在2010年9月2日发布于mql4.com代码库.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1120
