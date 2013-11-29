真实作者:

Vic2008

NxDRangeSwitch 是在价格图表上下的趋势转折线移动平均. 在向下趋势时, 指标位于上方以红色显示, 在向上趋势时, 指标位于下方以绿色显示。在趋势改变时, 会出现对应颜色的方块. 它可以用于设置止损.

图1 NxDRangeSwitch 指标

该指标是首先使用MQL4实现并在2010年9月2日发布于mql4.com代码库.