CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

NxDRangeSwitch - индикатор для MetaTrader 5

Vic2008 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
2605
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Vic2008

Индикатор NxDRangeSwitch представляет собой NRTR мувинг, располагающийся сверху или снизу ценового графика. При падающем тренде индикатор располагается сверху и окрашен в красный цвет, при растущем - снизу и имеет зелёный цвет. В момент смены тренда происходит появление цветного квадратика соответствующего цвета. Может быть использован для расстановки стопов.

Рис.1 Индикатор NxDRangeSwitch

Рис.1 Индикатор NxDRangeSwitch

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.09.2010.

Parabolic_HTF Parabolic_HTF

Индикатор Parabolic SAR, с возможностью выбирать таймфрейм, на котором он будет вычисляться.

Eugene Eugene

Эксперт на основе свечного анализа, анализируется только четрые последних бара

DigVariation DigVariation

Цифровая фильтрация индикатора variation.

Price and Volume Trend Price and Volume Trend

Индикатор Тенденции цены и объема (Price and Volume Trend, PVT) с его сигнальной линией.