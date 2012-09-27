Реальный автор:

Vic2008

Индикатор NxDRangeSwitch представляет собой NRTR мувинг, располагающийся сверху или снизу ценового графика. При падающем тренде индикатор располагается сверху и окрашен в красный цвет, при растущем - снизу и имеет зелёный цвет. В момент смены тренда происходит появление цветного квадратика соответствующего цвета. Может быть использован для расстановки стопов.

Рис.1 Индикатор NxDRangeSwitch

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.09.2010.