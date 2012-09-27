Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
NxDRangeSwitch - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 2605
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Vic2008
Индикатор NxDRangeSwitch представляет собой NRTR мувинг, располагающийся сверху или снизу ценового графика. При падающем тренде индикатор располагается сверху и окрашен в красный цвет, при растущем - снизу и имеет зелёный цвет. В момент смены тренда происходит появление цветного квадратика соответствующего цвета. Может быть использован для расстановки стопов.
Рис.1 Индикатор NxDRangeSwitch
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.09.2010.
Индикатор Parabolic SAR, с возможностью выбирать таймфрейм, на котором он будет вычисляться.Eugene
Эксперт на основе свечного анализа, анализируется только четрые последних бара
Цифровая фильтрация индикатора variation.Price and Volume Trend
Индикатор Тенденции цены и объема (Price and Volume Trend, PVT) с его сигнальной линией.