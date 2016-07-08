無料でロボットをダウンロードする方法を見る
NxDRangeSwitch - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 815
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
Vic2008
NxDRangeSwitch指標はNRTR価格チャートの上下に位置する移動平均線です。指標は、下降トレンドでは上に配置されて赤で、上昇トレンドでは下に配置されて緑です。トレンド斑点の瞬間には対応する色の四角が出現します。これは決済逆指値の設定に使用できます。
図1 NxDRangeSwitch指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年9月2日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1120
USDxドル指数
USDXは、6つの基本的な通貨に対するドルの価値を測定する指標です。Parabolic_HTF
計算可能な時間枠を選択する能力を持つパラボリックSAR指標。
DigVariation
変動指標のデジタルろ過。価格と取引量トレンド
シグナルラインを持つ価格と取引量トレンド指標（ Price and Volume Trend, PVT）。