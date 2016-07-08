コードベースセクション
NxDRangeSwitch - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vic2008 | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
815
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Vic2008

NxDRangeSwitch指標はNRTR価格チャートの上下に位置する移動平均線です。指標は、下降トレンドでは上に配置されて赤で、上昇トレンドでは下に配置されて緑です。トレンド斑点の瞬間には対応する色の四角が出現します。これは決済逆指値の設定に使用できます。

図1 NxDRangeSwitch指標

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年9月2日に公開されました。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1120

