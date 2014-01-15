CodeBaseSeções
NxDRangeSwitch - indicador para MetaTrader 5

O indicador NxDRangeSwitch é a média móvel NRTR colocada acima ou abaixo do gráfico de preços. Na tendência de baixa o indicador é colocado para acima e colorido em vermelho, na tendência de alta, ele é colocado abaixo e colorido em verde. No momento da mudança da tendência um quadrado da cor correspondente aparece. Ele pode ser usado para definir o Stop Loss.

Fig.1 Indicador NxDRangeSwitch

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 02.09.2010.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1120

