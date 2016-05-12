und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NxDRangeSwitch - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Der wirkliche Urheber:
Vic2008
Der NxDRangeSwitch Indikator ist der NRTR Moving Average Welche oberhalb oder unterhalb des Kurses erscheint. Im Falle eines Abwärtstrends erscheint der Indikator oberhalb des Kurses in rot und im Falle eines Aufwärtstrends erscheint der Indikator unterhalb des Kurses in grüner Farbe. In dem Moment wo ein Trendwechsel stattfindet erscheint ein farbiges Quadrat. Dieses kann für Stop loss verwendet werden.
Abbildung 1. Der NxDRangeSwitch Indikator
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und am 02.09.2010 in der Codebase veröffentlicht unter mql4.com.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1120
