Реверс по 4-м свечам - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 14243
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Трендовый индикатор. Реверс тренда вычисляется по 4-м барам (см. код). Может быть использован для расстановки стопов. Рассчитывался для использования на графиках D1.
