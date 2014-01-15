El Asesor Experto Exp_BuySell se basa en las señales del indicador BuySell. La señal de compraventa se forma durante el cierre de la barra, cuando el indicador se invierte, cambiando de color, y aparece un cuadrado grande de color.

Hay que poner el archivo compilado BuySell.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas