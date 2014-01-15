CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_BuySell - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1093
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
\MQL5\Indicators\
buysell.mq5 (9.26 KB) ver
exp_buysell.mq5 (6.48 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Asesor Experto Exp_BuySell se basa en las señales del indicador BuySell. La señal de compraventa se forma durante el cierre de la barra, cuando el indicador se invierte, cambiando de color, y aparece un cuadrado grande de color.

Hay que poner el archivo compilado BuySell.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1109

High Low Flat Channel High Low Flat Channel

Define los límites de un canal plano basado en los extremos de las barras.

Close Flat Channel Close Flat Channel

Define los límites de un canal plano basado ​​en los cierres de barras.

Exp_BullsBearsEyes Exp_BullsBearsEyes

Sistema de trading basado en las señales del oscilador ColorBullsBearsEyes.

Exp_BullsBears Exp_BullsBears

Este sistema de trading se basa en las señales tomadas del indicador BullsBears.