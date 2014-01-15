Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_BuySell - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1093
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Asesor Experto Exp_BuySell se basa en las señales del indicador BuySell. La señal de compraventa se forma durante el cierre de la barra, cuando el indicador se invierte, cambiando de color, y aparece un cuadrado grande de color.
Hay que poner el archivo compilado BuySell.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1109
Define los límites de un canal plano basado en los extremos de las barras.Close Flat Channel
Define los límites de un canal plano basado en los cierres de barras.
Sistema de trading basado en las señales del oscilador ColorBullsBearsEyes.Exp_BullsBears
Este sistema de trading se basa en las señales tomadas del indicador BullsBears.