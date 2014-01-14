Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BuySell - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1793
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor Real:
bobik
Descripcion:
Este indicador muestra los niveles de "máximo soporte y resistencia" de la tendencia actual. Los cambios de tendencia se muestra con rectángulos de color, La dirección de la tendencia está indicada con puntos de colores. La dirección de la tendencia está determinada por la dinámica de la media móvil, los niveles de soporte/resistencia dependen de la volatilidad actual y se calcula utilizando el indicador Average True Range (ATR).
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 26.04.2008.
Indicador BuySellr
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/785
