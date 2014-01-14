Autor Real:

bobik

Descripcion:

Este indicador muestra los niveles de "máximo soporte y resistencia" de la tendencia actual. Los cambios de tendencia se muestra con rectángulos de color, La dirección de la tendencia está indicada con puntos de colores. La dirección de la tendencia está determinada por la dinámica de la media móvil, los niveles de soporte/resistencia dependen de la volatilidad actual y se calcula utilizando el indicador Average True Range (ATR).



Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 26.04.2008.

Indicador BuySellr

