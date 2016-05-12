Der Expert Advisor Exp_BuySell Basierend auf den Signalen von dem BuySell Semaphore Signal Trend Indikator. Es wird ein Handelssignal generiert, wenn eine Bar schließt, der Indikator umkehrt, sich die Farbe ändert und ein großes farbiges Quadrat erscheint.

Platzieren Sie die kompilierte Datei BuySell.ex5 In das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse