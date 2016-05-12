CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_BuySell - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
970
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
buysell.mq5 (9.26 KB) ansehen
exp_buysell.mq5 (6.48 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der Expert Advisor Exp_BuySell Basierend auf den Signalen von dem BuySell Semaphore Signal Trend Indikator. Es wird ein Handelssignal generiert, wenn eine Bar schließt, der Indikator umkehrt, sich die Farbe ändert und ein großes farbiges Quadrat erscheint.

Platzieren Sie die kompilierte Datei BuySell.ex5 In das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1109

