und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_BuySell - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 970
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Expert Advisor Exp_BuySell Basierend auf den Signalen von dem BuySell Semaphore Signal Trend Indikator. Es wird ein Handelssignal generiert, wenn eine Bar schließt, der Indikator umkehrt, sich die Farbe ändert und ein großes farbiges Quadrat erscheint.
Platzieren Sie die kompilierte Datei BuySell.ex5 In das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart
Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:
Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1109
Ein selbstlernender Expert AdvisorLucky
Einfacher Scalper
Der Alligator von Bill Williams gezeichnet als Zigzag-Form. Dieser Indikator wird mit einer festen Timeframe verwendet und berechnet.BarsMaxMinSystem
Der drei-Bar High/Low System Indikator von Larry Williams