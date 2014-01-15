Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_BullsBearsEyes - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto Exp_BullsBearsEyes se basa en las señales del indicador ColorBullsBearsEyes. La señal de compraventa se genera mientras la barra se cierra, cuando se produce algún cambio en la línea media del indicador, en la dirección del histograma o en la línea de señal, y también en las zonas de sobrecompra/sobreventa, o en la salida de los niveles de sobrecompra/sobreventa (en función de las opciones seleccionadas en los parámetros de entrada).
El ColorBullsBearsEyes se desarrolló especialmente para ser utilizado por el Asesor Experto; y con este fin, para simplificar al máximo el código del EA, se colocaron en el indicador todos los algoritmos de cálculo de la señal de entrada. Las señales de trading que genera el indicador se almacenan en el búfer SignBuffer[] bajo un segundo número. El indicador ColorBullsBearsEyes es una variante del indicador BullsBearsEyes.
El archivo compilado ColorBullsBearsEyes.ex5 se tiene que poner en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
