CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_BullsBearsEyes - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
939
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
\MQL5\Indicators\
bullsbearseyes.mq5 (7.47 KB) ver
colorbullsbearseyes.mq5 (11.86 KB) ver
exp_bullsbearseyes.mq5 (6.57 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Asesor Experto Exp_BullsBearsEyes se basa en las señales del indicador ColorBullsBearsEyes. La señal de compraventa se genera mientras la barra se cierra, cuando se produce algún cambio en la línea media del indicador, en la dirección del histograma o en la línea de señal, y también en las zonas de sobrecompra/sobreventa, o en la salida de los niveles de sobrecompra/sobreventa (en función de las opciones seleccionadas en los parámetros de entrada).

El ColorBullsBearsEyes se desarrolló especialmente para ser utilizado por el Asesor Experto; y con este fin, para simplificar al máximo el código del EA, se colocaron en el indicador todos los algoritmos de cálculo de la señal de entrada. Las señales de trading que genera el indicador se almacenan en el búfer SignBuffer[] bajo un segundo número. El indicador ColorBullsBearsEyes es una variante del indicador BullsBearsEyes.

El archivo compilado ColorBullsBearsEyes.ex5 se tiene que poner en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas 

Fig. 2. Resultados de las pruebas 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1103

Exp_BuySell Exp_BuySell

Sistema de trading basado en las señales del indicador BuySell.

High Low Flat Channel High Low Flat Channel

Define los límites de un canal plano basado en los extremos de las barras.

Exp_BullsBears Exp_BullsBears

Este sistema de trading se basa en las señales tomadas del indicador BullsBears.

CloseSeries CloseSeries

El indicador muestra una serie de cierres internos, externos y unidireccionales y sugiere puntos de salida para trading tendencial a corto plazo.