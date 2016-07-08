コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_BuySell - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
buysell.mq5 (9.26 KB) ビュー
exp_buysell.mq5 (6.48 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
BuySellセマフォ、シグナル、トレンド指標のシグナルに基づいたExp_BuySellエキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、指標が反転し、その色が変わって大きな色付きの四角が出現する場合にバーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされたBuySell.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1。チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2。検証結果のチャート

図2。検証結果のチャート

