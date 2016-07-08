無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_BuySell - MetaTrader 5のためのエキスパート
747
-
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
BuySellセマフォ、シグナル、トレンド指標のシグナルに基づいたExp_BuySellエキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、指標が反転し、その色が変わって大きな色付きの四角が出現する場合にバーが閉じるときに形成されます。
コンパイルされたBuySell.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。
図1。チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2。検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1109
