BuySellセマフォ、シグナル、トレンド指標のシグナルに基づいたExp_BuySellエキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、指標が反転し、その色が変わって大きな色付きの四角が出現する場合にバーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされたBuySell.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2。検証結果のチャート