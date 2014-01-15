El Asesor Experto Exp_BullsBears se basa en las señales tomadas del indicador BullsBears. La señal de compraventa se produce cuando se cierra la barra mientras el indicador se invierte y cambia de color.



Hay que poner el archivo compilado Place BullsBears.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante los tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Historial de las operaciones

Resultados de las pruebas en 2011 sobre XAUUSD H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas