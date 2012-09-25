Эксперт Exp_BuySell построен на основе сигналов, снимаемых с семафорного, сигнального, трендового индикатора BuySell. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло переворачивание индикатора с изменением цвета и с появлением крупного цветного квадрата.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BuySell.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования