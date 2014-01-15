CodeBaseSeções
Experts

Exp_BuySell - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1399
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
buysell.mq5 (9.26 KB) visualização
exp_buysell.mq5 (6.48 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O Expert Advisor Exp_BuySell se baseia nos sinais retirados do semáforo BuySell (indicador que sinaliza a tendência). O sinal é formado após o fechamento da barra quando há uma reversão no indicador através da mudança de cor e a ocorrência de um grande quadrado colorido.

Coloque o arquivo compilado BuySell.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1109

