Indicadores

High Low Flat Channel - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Visualizaciones:
1363
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Algoritmo para el cálculo:

  1. Define los valores de precio más alto y más bajo de un periodo y comprueba si se encuentran dentro de los límites del rango especificado.
  2. Si el punto 1 se confirma, el relleno se añade / quita de los valores encontrados si se dibujan los límites del canal.
  3. Si el parámetro "InpTakePrev" es true, los bordes del canal anterior se considerarán, si había tal canal en la barra anterior.

HighLowFlatChannel


Recomendaciones:

  • El indicador fue creado para establecer los niveles para colocar órdenes stop en la ruptura de un movimiento plano.
  • Debe tenerse en cuenta que si el rango especificado de grandes marcos de tiempo es demasiado baja, el indicador puede no mostrar nada, porque simplemente no encuentra situaciones apropiadas.

