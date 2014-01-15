Mira cómo descargar robots gratis
High Low Flat Channel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1363
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Algoritmo para el cálculo:
- Define los valores de precio más alto y más bajo de un periodo y comprueba si se encuentran dentro de los límites del rango especificado.
- Si el punto 1 se confirma, el relleno se añade / quita de los valores encontrados si se dibujan los límites del canal.
- Si el parámetro "InpTakePrev" es true, los bordes del canal anterior se considerarán, si había tal canal en la barra anterior.
Recomendaciones:
- El indicador fue creado para establecer los niveles para colocar órdenes stop en la ruptura de un movimiento plano.
- Debe tenerse en cuenta que si el rango especificado de grandes marcos de tiempo es demasiado baja, el indicador puede no mostrar nada, porque simplemente no encuentra situaciones apropiadas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1134
