到包裹
EA

Exp_BuySell - MetaTrader 5EA

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
buysell.mq5 (9.26 KB) 预览
exp_buysell.mq5 (6.48 KB) 预览
此自动交易程序 Exp_BuySell 基于的信号，来自 BuySell 信号量，信号，趋势指标。在柱线收盘时，如果指标反转，颜色改变，并且大彩色方块出现，则形成执行交易的信号。

放置 BuySell.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

