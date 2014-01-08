请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此自动交易程序 Exp_BuySell 基于的信号，来自 BuySell 信号量，信号，趋势指标。在柱线收盘时，如果指标反转，颜色改变，并且大彩色方块出现，则形成执行交易的信号。
放置 BuySell.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1109
Exp_BullsBearsEyes
此交易系统基于的信号，来自 ColorBullsBearsEyes 振荡器。Exp_Bezier
此自动交易程序，基于通用 Bezier 曲线的方向改变。
MaRsi-Trigger
此触发指标有三个状态: 上升, 下降和横盘Exp_MaRsi-Trigger
此交易系统基于的信号，来自 MaRsi-Trigger 趋势指标。