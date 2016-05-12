und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
GO - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 973
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Urheber ist ExpertTrader, hier der Link zum Quellcode - https://www.mql5.com/ru/code/8894.
Wie er funktioniert:
GO wird mit der folgenden Formel berechnet:
GO=((C-O)+(H-O)+(L-O)+(C-L)+(C-H))*V;
Wobei C, O, H, L - Moving Average Werte mit Close, Open, High, Low Kursen. V - Volumen der Signal-Bar.
Wenn der GO Wert größer als 0 ist, dann wird eine Kauforder geöffnet. Wenn der Wert kleiner als 0 ist, dann wird die Kauforder geschlossen und eine Verkaufsorder geöffnet.
Das nachfolgende Bild zeigt die Performance des Expert Advisor in dem Strategietester.
Parameter:
- Lots - lot; wenn 0, dann wird der MaxrR Parameter verwendet.
- MaximumRisk - Risiko (wird verwendet, wenn Lots=0).
- Shift - Die Bar, mit welcher die Indikatorwerte geprüft werden. 0 - neu geformte Bar, 1 - erste fertiggestellte Bar.
- MAPeriod - MA Periode.
- MAShift - MA Verschiebung.
- MAMethod - MA Verschiebung.
- VolVolume - Volumen.
- OpenLevel - wenn der GO Wert diesen Level überschreitet, wird eine Long-Order geöffnet. Wenn der Wert unterschritten wird, dann wird eine Short-Order geöffnet.
- CloseLevelDif - Die Differenz zwischen dem Öffnen-Level und dem Schließen-Level muss als positiver Wert eingegeben werden. Der Schließen-Level muss kleiner oder gleich dem Öffnen-Level sein.
- ShowGO - Anzeige des GO-Wertes als Chart-Comment.
Hinweis:Wenn der OpenLevel den Wert 0 hat, dann wird der Bar-Volumen-Wert nichts beeinflussen. Somit sind OpenLevel und CloseLevelDif Parameter enthalten. Diese Parameter sind in den Quellcode nicht enthalten. Es wurden externe Parameter für die gleitenden Durchschnitte hinzugefügt.
...
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1106
Dieser Expert Advisor versucht die Gegenreaktionen nach starken Bewegungen "zu erfassen". Es wird eine Kerzen-Analyse verwendetArtificial Intelligence
Ein Expert Advisor mit einem Single-Layer Line Perceptron mit 4 Eingaben, welche die Accelerator Oscillator Indikator Daten analysieren
Einfacher ScalperSelfLearningExperts
Ein selbstlernender Expert Advisor