Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Urheber ist ExpertTrader, hier der Link zum Quellcode - https://www.mql5.com/ru/code/8894.

Wie er funktioniert:

GO wird mit der folgenden Formel berechnet:

GO=((C-O)+(H-O)+(L-O)+(C-L)+(C-H))*V;

Wobei C, O, H, L - Moving Average Werte mit Close, Open, High, Low Kursen. V - Volumen der Signal-Bar.

Wenn der GO Wert größer als 0 ist, dann wird eine Kauforder geöffnet. Wenn der Wert kleiner als 0 ist, dann wird die Kauforder geschlossen und eine Verkaufsorder geöffnet.

Das nachfolgende Bild zeigt die Performance des Expert Advisor in dem Strategietester.

Parameter:

Lots - lot; wenn 0, dann wird der MaxrR Parameter verwendet.

MaximumRisk - Risiko (wird verwendet, wenn Lots=0).

Shift - Die Bar, mit welcher die Indikatorwerte geprüft werden. 0 - neu geformte Bar, 1 - erste fertiggestellte Bar.

MAPeriod - MA Periode.

MAShift - MA Verschiebung.

MAMethod - MA Verschiebung.

VolVolume - Volumen.

OpenLevel - wenn der GO Wert diesen Level überschreitet, wird eine Long-Order geöffnet. Wenn der Wert unterschritten wird, dann wird eine Short-Order geöffnet.

CloseLevelDif - Die Differenz zwischen dem Öffnen-Level und dem Schließen-Level muss als positiver Wert eingegeben werden. Der Schließen-Level muss kleiner oder gleich dem Öffnen-Level sein.

ShowGO - Anzeige des GO-Wertes als Chart-Comment.

Hinweis:

Wenn der OpenLevel den Wert 0 hat, dann wird der Bar-Volumen-Wert nichts beeinflussen. Somit sind OpenLevel und CloseLevelDif Parameter enthalten. Diese Parameter sind in den Quellcode nicht enthalten. Es wurden externe Parameter für die gleitenden Durchschnitte hinzugefügt.

