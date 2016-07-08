コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

GO - MetaTrader 5のためのエキスパート

Dmitry Fedoseev
go.mq5 (14.42 KB) ビュー
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はExpertTraderでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/8894です。

動作法

GOは以下の式で計算されます。

GO=((C-O)+(H-O)+(L-O)+(C-L)+(C-H))*V;

ここで C、O、H、L は終値、始値、高値、安値の4移動平均です。V - シグナルバーの数量。

GO値が0よりも大きい場合には買い注文が出され、小さい場合には売り注文が出されます。

画像は、ストラテジーテスターのビジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの性能を示しています。

 

パラメータ

  • Lots - 注文量で0の場合はMaxRパラメータを使用
  • MaximumRisk - リスク（Lots=0の場合に使用）
  • Shift - 指標値がチェックされているバー：0 - 新形成バー、1 - 完了した最初のバー
  • MAPeriod - MA期間
  • MAShift - MAシフト
  • MAMethod - MAメソッド
  • VolVolume - 数量
  • OpenLevel - GOの値が始値を超えた場合は買い、OpenLevel以下の場合は売りを出します。
  • CloseLevelDif -開閉レベル値の差は正の値に設定する必要があります。終値は始値以下でなければなりません。
  • ShowGO - チャートコメントにGO値を表示します。

注意事項

OpenLevelの値が0の場合、バー数量には影響がないのでOpenLevelとCloseLevelDifパラメータが含まれます。これらのパラメータは、ソースには存在しません。外部パラメータは、移動平均のために含まれています。

...

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1106

