記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
GO - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1057
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はExpertTraderでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/8894です。
動作法
GOは以下の式で計算されます。
GO=((C-O)+(H-O)+(L-O)+(C-L)+(C-H))*V;
ここで C、O、H、L は終値、始値、高値、安値の4移動平均です。V - シグナルバーの数量。
GO値が0よりも大きい場合には買い注文が出され、小さい場合には売り注文が出されます。
画像は、ストラテジーテスターのビジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの性能を示しています。
パラメータ
- Lots - 注文量で0の場合はMaxRパラメータを使用
- MaximumRisk - リスク（Lots=0の場合に使用）
- Shift - 指標値がチェックされているバー：0 - 新形成バー、1 - 完了した最初のバー
- MAPeriod - MA期間
- MAShift - MAシフト
- MAMethod - MAメソッド
- VolVolume - 数量
- OpenLevel - GOの値が始値を超えた場合は買い、OpenLevel以下の場合は売りを出します。
- CloseLevelDif -開閉レベル値の差は正の値に設定する必要があります。終値は始値以下でなければなりません。
- ShowGO - チャートコメントにGO値を表示します。
注意事項OpenLevelの値が0の場合、バー数量には影響がないのでOpenLevelとCloseLevelDifパラメータが含まれます。これらのパラメータは、ソースには存在しません。外部パラメータは、移動平均のために含まれています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1106
