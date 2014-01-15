CodeBaseSeções
GO - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
go.mq5 (14.42 KB)
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor ExpertTrader, Link para o original - https://www.mql5.com/ru/code/8894.

Como ele funciona

GO é calculado utilizando a seguinte fórmula:

GO=((C-O)+(H-O)+(L-O)+(C-L)+(C-H))*V;

onde C, O, H, L - Valor da média móvel em Close, Open, High, Low. V - sinal da barra volume.

Se o valor GO é maior do que 0, uma posição de compra é aberta, se menor - a posição de compra se fecha e abre-se uma de venda.

A imagem mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros

  • Lots - lote; quando 0, o parâmetro MaxrR é usado.
  • MaximumRisk - Risk (default value Lots=0).
  • Shift - Barra em que os indicadores são verificados: 0 - barra em formação, 1 - primeira barra formada.
  • MAPeriod - período de MA.
  • MAShift - deslocamento de MA.
  • MAMethod - deslocamento de MA.
  • VolVolume - Volume.
  • OpenLevel - Se o valor for superior ao nível de GO, ele abre uma posição de compra, caso este seja inferior, ele abre uma posição de venda.
  • CloseLevelDif - A diferença entre a abertura e o valor do nível de fechamento deve ser definido com um valor positivo. O nível de fechamento deve ser igual ou menor que o nível de abertura.
  • ShowGO - Mostra o valor de GO nos comentários do gráfico.

Nota

Se o valor de OpenLevel for igual a 0, o valor da barra de volume não influenciará, assim, os parâmetros OpenLevel e CloseLevelDif serão incluídos. Estes parâmetros estão ausentes na fonte. Parâmetros externos foram incluídos para a média móvel.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1106

