GO - эксперт для MetaTrader 5
Просмотров: 4133
- 4133
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Эксперт переписан с MQL4, автор ExpertTrader, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8894.
Принцип работы
Вычисляется показатель GO по формуле:
GO=((C-O)+(H-O)+(L-O)+(C-L)+(C-H))*V;
Где C, O, H, L - значения скользящих средних по ценам Close, Open, High, Low. V - объем сигнального бара.
Если значение GO больше нуля, открывается покупка, если меньше, покупка закрывается и открывается продажа.
На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.
Параметры
- Lots - Лот, при значении 0 действует MaximumRisk.
- MaximumRisk - Риск (действует при Lots=0).
- Shift - Бар на котором проверяются индикаторы: 0 - формирующийся бар, 1 - первый сформированный бар.
- MAPeriod - Период MA.
- MAShift - Смещение MA.
- MAMethod - Метод MA.
- VolVolume - Объем.
- OpenLevel - Если значение GO выше уровня, открывается покупка, если ниже -OpenLevel - продажа.
- CloseLevelDif - Разница между значением уровня открытия и закрытия (положительное значение, уровень закрытия должен быть равен или меньше уровня открытия).
- ShowGO - Отображать значение GO в комментарии графика.
ПримечаниеПри значении уровня OpenLevel равном 0, значение объема бара не оказывает влияние, поэтому добавлен параметры OpenLevel и CloseLevelDif, в оригинале они отсутствуют, еще добавлены внешние параметры для скользящих средних.
...
