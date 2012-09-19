Эксперт переписан с MQL4, автор ExpertTrader, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8894.

Принцип работы

Вычисляется показатель GO по формуле:

GO=((C-O)+(H-O)+(L-O)+(C-L)+(C-H))*V;

Где C, O, H, L - значения скользящих средних по ценам Close, Open, High, Low. V - объем сигнального бара.

Если значение GO больше нуля, открывается покупка, если меньше, покупка закрывается и открывается продажа.

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

Параметры

Lots - Лот, при значении 0 действует MaximumRisk.

MaximumRisk - Риск (действует при Lots=0).

Shift - Бар на котором проверяются индикаторы: 0 - формирующийся бар, 1 - первый сформированный бар.

MAPeriod - Период MA.

MAShift - Смещение MA.

MAMethod - Метод MA.

VolVolume - Объем.

OpenLevel - Если значение GO выше уровня, открывается покупка, если ниже -OpenLevel - продажа.

CloseLevelDif - Разница между значением уровня открытия и закрытия (положительное значение, уровень закрытия должен быть равен или меньше уровня открытия).

ShowGO - Отображать значение GO в комментарии графика.

Примечание

При значении уровня OpenLevel равном 0, значение объема бара не оказывает влияние, поэтому добавлен параметры OpenLevel и CloseLevelDif, в оригинале они отсутствуют, еще добавлены внешние параметры для скользящих средних.

...