该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 ExpertTrader, 源链接 - https://www.mql5.com/ru/code/8894。

它如何工作

GO 使用如下计算公式:

GO=((C-O)+(H-O)+(L-O)+(C-L)+(C-H))*V;

此处 C, O, H, L - 均线值: 收盘价, 开盘价, 最高价, 最低价。V - 信号柱线的交易量。

如果 GO 值大于 0, 开多头仓, 如果低于 0 - 平多头仓并开空头仓。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。

参数

Lots - 手数; 当为 0, 使用 MaxrR 参数。

MaximumRisk - 风险 (省缺值 Lots=0)。

Shift - 指标检查哪根柱线: 0 - 形成中的柱线, 1 - 第一根完成的柱线。

MAPeriod - MA 周期。

MAShift - MA 位移。

MAMethod - MA 方法。.

VolVolume - 交易量。

OpenLevel - 如果 GO 值超过它开多单, 如果小于 OpenLevel 开空单。

CloseLevelDif -开仓与平仓之间的差别, 应设置为正数。平仓级别必须等于或小于开仓级别。

ShowGO - 在图表注释中显示 GO 值。

注释

如果 OpenLevel 为 0 值, 柱线交易量值不影响, 如果包含 OpenLevel 和 CloseLevelD 参数。这些参数在源代码中不存在。外部参数已经包含均线。

...