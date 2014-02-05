请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 ExpertTrader, 源链接 - https://www.mql5.com/ru/code/8894。
它如何工作
GO 使用如下计算公式:
GO=((C-O)+(H-O)+(L-O)+(C-L)+(C-H))*V;
此处 C, O, H, L - 均线值: 收盘价, 开盘价, 最高价, 最低价。V - 信号柱线的交易量。
如果 GO 值大于 0, 开多头仓, 如果低于 0 - 平多头仓并开空头仓。
下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。
参数
- Lots - 手数; 当为 0, 使用 MaxrR 参数。
- MaximumRisk - 风险 (省缺值 Lots=0)。
- Shift - 指标检查哪根柱线: 0 - 形成中的柱线, 1 - 第一根完成的柱线。
- MAPeriod - MA 周期。
- MAShift - MA 位移。
- MAMethod - MA 方法。.
- VolVolume - 交易量。
- OpenLevel - 如果 GO 值超过它开多单, 如果小于 OpenLevel 开空单。
- CloseLevelDif -开仓与平仓之间的差别, 应设置为正数。平仓级别必须等于或小于开仓级别。
- ShowGO - 在图表注释中显示 GO 值。
注释如果 OpenLevel 为 0 值, 柱线交易量值不影响, 如果包含 OpenLevel 和 CloseLevelD 参数。这些参数在源代码中不存在。外部参数已经包含均线。
...
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1106
e-TurboFx
该 EA 尝试 "抓住"强走势的反弹。使用蜡烛条分析ArtificialIntelligence
该 EA 基于单层四点感知线, 感知线分析加速振荡器指标的数据。
幸运
简单剥头皮SelfLearningExperts
自学习 EA