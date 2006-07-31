Смотри, как бесплатно скачать роботов
GO - эксперт для MetaTrader 4
- 31773
Strategy Tester Report
GO
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2006.06.22 00:00 - 2006.07.28 22:00 (2006.06.22 - 2006.07.29)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|RISK=30; MAXORDERS=5;
|
|Баров в истории
|16536
|Смоделировано тиков
|114403
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|54830.50
|Общая прибыль
|59488.40
|Общий убыток
|-4657.90
|Прибыльность
|12.77
|Матожидание выигрыша
|1118.99
|Абсолютная просадка
|3581.50
|Максимальная просадка
|3581.50 (35.81%)
|Относительная просадка
|35.81% (3581.50)
|Всего сделок
|49
|Короткие позиции (% выигравших)
|23 (56.52%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|26 (57.69%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|28 (57.14%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|21 (42.86%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|11985.00
|убыточная сделка
|-1080.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|2124.59
|убыточная сделка
|-221.80
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|10 (48072.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|12 (-3074.30)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|48072.00 (10)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-3074.30 (12)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|6
|непрерывный проигрыш
|4
Одна только просьба, не менять копирайта, не продавать и не использовать этого советника в каких-либо корыстных целях кроме непосредственно торговли.
