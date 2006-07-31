CodeBaseРазделы
GO - эксперт для MetaTrader 4

Victor Chebotariov
Strategy Tester Report
GO

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2006.06.22 00:00 - 2006.07.28 22:00 (2006.06.22 - 2006.07.29)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры RISK=30; MAXORDERS=5;

Баров в истории 16536 Смоделировано тиков 114403 Качество моделирования 90.00%

Начальный депозит 10000.00



Чистая прибыль 54830.50 Общая прибыль 59488.40 Общий убыток -4657.90
Прибыльность 12.77 Матожидание выигрыша 1118.99

Абсолютная просадка 3581.50 Максимальная просадка 3581.50 (35.81%) Относительная просадка 35.81% (3581.50)

Всего сделок 49 Короткие позиции (% выигравших) 23 (56.52%) Длинные позиции (% выигравших) 26 (57.69%)

 Прибыльные сделки (% от всех) 28 (57.14%) Убыточные сделки (% от всех) 21 (42.86%)
Самая большая прибыльная сделка 11985.00 убыточная сделка -1080.00
Средняя прибыльная сделка 2124.59 убыточная сделка -221.80
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (48072.00) непрерывных проигрышей (убыток) 12 (-3074.30)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 48072.00 (10) непрерывный убыток (число проигрышей) -3074.30 (12)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 4



Одна только просьба, не менять копирайта, не продавать и не использовать этого советника в каких-либо корыстных целях кроме непосредственно торговли.
