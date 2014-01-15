CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

e-TurboFx - Asesor Experto para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
1192
(33)
e-turbofx.mq5 (10.89 KB)
El Asesor Experto se ha reescrito de MQL4, el autor es RickD, enlace al código fuente - https://www.mql5.com/en/code/7262.

Cómo funciona

El Asesor Experto "atrapa" los retrocesos después de un movimiento fuerte. Si observamos en una dirección N barras con aumento de tamaño del cuerpo, la posición se abrirá en la dirección contraria.

La imagen muestra el funcionamiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.

 

Parámetros

  • N - Número de barras en una dirección con incremento de tamaño del cuerpo.
  • Lots - lotes; cuando es 0, se usa el parámetro MaxrR.
  • StopLoss - Stop Loss en puntos, 0 - sin Stop Loss.
  • TakeProfit - Take Profit en puntos, 0 - sin Take Profit.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1105

