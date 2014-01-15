El Asesor Experto se ha reescrito de MQL4, el autor es RickD, enlace al código fuente - https://www.mql5.com/en/code/7262.

Cómo funciona

El Asesor Experto "atrapa" los retrocesos después de un movimiento fuerte. Si observamos en una dirección N barras con aumento de tamaño del cuerpo, la posición se abrirá en la dirección contraria.

La imagen muestra el funcionamiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.

Parámetros