iMa_HTF - indicador para MetaTrader 5
Nuestra vieja conocida Media Móvil, visualizada mediante el estilo DRAW_SECTION el cual se utiliza habitualmente para visualizar el ZigZag. El periodo para el cual se calcula puede especificarse en los parámetros de entrada. Esa es la razón por la que se utiliza un estilo inusual para visualizar el indicador.
Fig.1 Indicador iMa_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1091
