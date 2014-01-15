CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

iMa_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1008
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
ima_htf.mq5 (6.95 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Nuestra vieja conocida Media Móvil, visualizada mediante el estilo DRAW_SECTION el cual se utiliza habitualmente para visualizar el ZigZag. El periodo para el cual se calcula puede especificarse en los parámetros de entrada. Esa es la razón por la que se utiliza un estilo inusual para visualizar el indicador.

Fig.1 Indicador iMa_HTF

Fig.1 Indicador iMa_HTF 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1091

e-TurboFx e-TurboFx

El Asesor Experto intenta "atrapar" retrocesos tras un movimiento fuerte. Se usa el análisis de velas.

Exp_AMkA Exp_AMkA

Asesor Experto basado en el indicador AMkA.

Artificial Intelligence Artificial Intelligence

Asesor Experto con un Perceptrón monocapa de 4 entrada que analiza los datos del oscilador Acelerator (AC).

iBBands_HTF iBBands_HTF

Bandas de Bollinger dibujadas con el estilo DRAW_SECTION es el medio habitual de dibujar ZigZag. La temporalidad en la que es calculada puede ajustarse en los parámetros de entrada. Es por eso que se utiliza un estilo tan inusual de dibujo.